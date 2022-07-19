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Рада звільнила Баканова з поста глави СБУ

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Верховна Рада України звільнила Івана Баканова з посади очільника Служби Безпеки України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Парламент звільнив Івана Баканова з посади голови СБУ. В залі його не було. Розгляд був достатньо формальним", - зазначив він.

За проголосували - 265 нардепів.

По фракціях:

СН-203;
ЄС- 0;
Батьківщина - 11;
Платформа за життя та мир- 2;
За майбутнє - 12;
Голос - 0;
Довіра - 17;
Відновлення України - 11;
Позафракційні - 9.

Нагадаємо, раніше Зеленський усунув Баканова від виконання обов'язків голови СБУ.

В ОП заявили, що після відсторонення президентом генпрокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова про їхнє звільнення поки що не йдеться.

Пізніше Зеленський вніс в Верховну Раду законопроєкт про звільнення голови Служби безпеки України Івана Баканова.

Також читайте: Баканов звернувся до українців: Ми займалися справами, а не піаром

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    А вони за нього також не голосували. Для ЄС це був 0
  • Myko
    ЄС і Голос не голосували за його призначення, а також за всі призначення Боневтіка, тому й не голосують за їх звільнення.
  • Ан Мур
    Якщо проголосували "за" 265 всього, то з цієї інфи видно що склалася коаліція з слуг уродів наркомана , матьківщини, ЗаМайбахбені, Довіри і платформа за опезеже *****.
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