Рада звільнила Баканова з поста глави СБУ
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Верховна Рада України звільнила Івана Баканова з посади очільника Служби Безпеки України.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Парламент звільнив Івана Баканова з посади голови СБУ. В залі його не було. Розгляд був достатньо формальним", - зазначив він.
За проголосували - 265 нардепів.
По фракціях:
СН-203;
ЄС- 0;
Батьківщина - 11;
Платформа за життя та мир- 2;
За майбутнє - 12;
Голос - 0;
Довіра - 17;
Відновлення України - 11;
Позафракційні - 9.
Нагадаємо, раніше Зеленський усунув Баканова від виконання обов'язків голови СБУ.
В ОП заявили, що після відсторонення президентом генпрокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова про їхнє звільнення поки що не йдеться.
Пізніше Зеленський вніс в Верховну Раду законопроєкт про звільнення голови Служби безпеки України Івана Баканова.