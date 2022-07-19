Рада звільнила Баканова з поста глави СБУ

Верховна Рада України звільнила Івана Баканова з посади очільника Служби Безпеки України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Парламент звільнив Івана Баканова з посади голови СБУ. В залі його не було. Розгляд був достатньо формальним", - зазначив він.

За проголосували - 265 нардепів.

По фракціях:



СН-203;

ЄС- 0;

Батьківщина - 11;

Платформа за життя та мир- 2;

За майбутнє - 12;

Голос - 0;

Довіра - 17;

Відновлення України - 11;

Позафракційні - 9.

Нагадаємо, раніше Зеленський усунув Баканова від виконання обов'язків голови СБУ.

В ОП заявили, що після відсторонення президентом генпрокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова про їхнє звільнення поки що не йдеться.

Пізніше Зеленський вніс в Верховну Раду законопроєкт про звільнення голови Служби безпеки України Івана Баканова.

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