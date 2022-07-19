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Рада створила ТСК для контролю за наданою партнерами зброєю та технікою

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Під час засідання Верховної Ради депутати ухвалили рішення про створення Тимчасової слідчої комісії з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану. "За" проголосували 314 народних обранців.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор. НЕТ.

За його словами, слідча комісія буде контролювати поставки техніки та зброї від західних партнерів та її використання за призначенням на фронті.

"Це ТСК запропонував створити Андрій Єрмак. Це відповідь на намагання російської пропаганди створити ілюзію того, що зброя, яка йде з Заходу для України, потім продається. Тому Рада буде займатись контролем зброї. Насправді, можна було і не створювати ніякі ТСК. Україна не продає зброю. Жодного автомата чи гвинтівки не виїхало з України", - зазначив Гончаренко.

Також відомо, що вже призначено голову ТСК - очолив комісію депутат від партії "Голос" - Рустем Умєров.

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Топ коментарі

  • Timur Davidov
    Знову будуть щури фсбешні лізти у всі щілини, військові посилайте їх *****!
  • vigo
    Це ТСК запропонував створити Андрій Єрмак Джерело: https://censor.net/ua/n3355081

    Ще б пак!
    Спробували б вони не послухати пропозиції президента єрмака!
  • Claudia Smith
    ну дак хай в першу чергу розслідують, чому захисникам Харкова не видали NLAWи. інакше це лише якась зайва бюрократична ланка.
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