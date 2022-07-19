Україна може транспортувати весь законтрактований Німеччиною у Росії газ, але в Європі чомусь ігнорують цей факт, - Оператор ГТС
Про це нагадала в ефірі національного телемарафону директорка із взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями "Оператор ГТС України" Ольга Бєлькова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Українська ГТС була допоміжною в період будь-яких зупинок "Північного потоку", тому незрозуміло, чому всі ігнорують той факт, що ОГТС України постійно повторює: у нас є достатні потужності, і турбіна чи не турбіна, а ми можемо транспортувати весь газ, який законтрактовано Німеччиною у Росії", - сказала вона.
У зв'язку з цим представник українського оператора висловила подив з приводу ухваленого владою Канади на прохання Німеччини рішення дозволити вивіз зі своєї території газотурбінного двигуна для КС "Портова".
Видання нагадує, що "Газпром" аж до 2019 року на час ремонту газопроводів "Ямал - Європа" та "Північного потоку" збільшував прокачування газу територією України.
Влітку "ковідного" 2020 року цього вперше не відбулося - усі недопостачання було компенсовано відбором газу з переповнених сховищ у Європі.
Влітку 2021 року під час ремонтів на магістралях "Газпром" також задіяв свої запаси у ПСГ Європи, не збільшуючи бронювання українських газотранспортних потужностей. Через холодну зиму 2020/2021, яка спустошила європейські ПСГ, така практика російського монополіста призвела до зростання спотових європейських цін.
У травні 2022 року РФ запровадила блокувальні санкції щодо польської компанії EuRoPol GAZ S.A. - власника польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа". Окрім того, "Газпром" до мінімуму скоротив обсяги транзиту територією України, використовуючи лише 40% від заброньованих потужностей.