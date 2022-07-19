Окупанти повідомили про обстріл Антонівського мосту в Херсоні. Удару завдано із HIMARS (оновлено). ВIДЕО

Російські окупанти заявили про обстріл Збройними силами України Антонівського мосту в Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, удару по Херсону було завдано з HIMARS.

Пізніше цю інформацію підтвердив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі національного телемарафону.

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"Передають, що є точне влучення в районі Антонівського мосту, а саме між мостами через Дніпро та через Конку, поблизу кафе "Наїрі" та автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, розмістили військовий підрозділ, що займається охороною та виступає потужним блокпостом на території між мостами. Наразі там потужний вибух", - сказав Хлань.

Він зазначив, що наразі над цією територією здіймається хмара чорного диму.

"Це було точкове знищення військового розташування орків біля Антонівського мосту", - констатував радник голови Херсонської ОВА.

За його словами, так звана "окупаційна влада" в Херсоні розгублена через успішну діяльність ЗСУ в регіоні.