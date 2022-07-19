Колишній міністр з партії Шольца Шилі закликав німців "зрозуміти Росію" та засудив їхній "войовничий дух"
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, у Німеччині "поширився войовничий дух, що ризиковано".
"Занадто мало думок про те, як нам вийти з конфлікту. Позитивно, що Олаф Шольц думає про це. Я беззастережно критикую кровопролитну війну. Але ми повинні запитати, які є перспективи, крім постачання зброї та грошових пожертв в Україну. Потрібні конструктивні ідеї, необхідна політична уява", - сказав Шилі.
Він зазначив, що "кожен має визнати те", що Україна хоче залишатися незалежною.
"Водночас має бути зрозуміло, що жити треба з сусідами, зокрема з Росією. Обидві сторони мають інтереси, які необхідно враховувати. Росія завжди залишатиметься чинником, зокрема й щодо Європи", - заявив політик.
Шилі виступив проти вступу України до НАТО та Євросоюзу, запропонувавши "швейцарську модель із взаємною повагою до різного етнічного походження та з військовим нейтралітетом".
Отто Шилі був федеральним міністром внутрішніх справ з 1998 по 2005 рік під час канцлерства Герхарда Шредера (СДПН). Шредер був головою ради директорів компанії "Роснефть" з 29 вересня 2017 року до 21 травня 2022 року.