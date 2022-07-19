ВР звільнила Венедіктову з посади генпрокурора

Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генпрокурора.

Таке рішення було ухвалено сьогодні під час засідання парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

За це рішення проголосували 264 нардепи.

Найбільше голосів за відставку Венедіктової дала фракція "Слуга народу" - 198.

Решта фракцій проголосували так:

"Довіра" - 17 голосів "за"

"Платформа за життя та мир" - 14 голосів "за"

"Відновлення України" - 10 голосів "за"

"Батьківщина" - 10 голосів "за"

"За майбутнє" - 9 голосів "за"

Позафракційні - 6 голосів "за".

Не підтримали відставку генпрокурорки фракція "ЄС" та "Голос" у повному складі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс в Раду подання на звільнення Венедіктової з посади генпрокурора

Нагадаємо, президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснює це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.

Сама відсторонена генпрокурорка каже, що готова прозвітувати перед Верховною Радою про свою роботу, як це і передбачає процедура звільнення.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.