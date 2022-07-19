ВР звільнила Венедіктову з посади генпрокурора
Таке рішення було ухвалено сьогодні під час засідання парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
За це рішення проголосували 264 нардепи.
Найбільше голосів за відставку Венедіктової дала фракція "Слуга народу" - 198.
Решта фракцій проголосували так:
"Довіра" - 17 голосів "за"
"Платформа за життя та мир" - 14 голосів "за"
"Відновлення України" - 10 голосів "за"
"Батьківщина" - 10 голосів "за"
"За майбутнє" - 9 голосів "за"
Позафракційні - 6 голосів "за".
Не підтримали відставку генпрокурорки фракція "ЄС" та "Голос" у повному складі.
Нагадаємо, президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснює це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.
Сама відсторонена генпрокурорка каже, що готова прозвітувати перед Верховною Радою про свою роботу, як це і передбачає процедура звільнення.
Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.
Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.