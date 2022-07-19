Росіяни відібрали перепустки у персоналу ЗАЕС та увійшли до радіаційної зони енергоблоку, - Енергоатом

Російські військові вчергове порушили норми ядерної та радіаційної безпеки на захопленій Запорізькій АЕС в Енергодарі.

Про це інформує Цензор.НЕТ іх посиланням на телеграм-канал "Енергоатому".

"Вчора, 18 липня 2022 року, російські загарбники, які окупували ЗАЕС, силоміць відібрали у двох працівників станції перепустки та, скориставшись ними, зайшли на "брудну" естакаду і до радіаційної зони блока №2 ЗАЕС. Звісно ж, питаннями безпеки вони не переймалися і порушили всі встановлені норми та процедури проходження й перебування у цій зоні. Не було ані спеціального одягу, ані передбачених підготовчих процедур перебування в ній", - йдеться у дописі.

Також в "Енергоатомі" заявили, що нікому не відомо, що російські військові могли занести в приміщення та залишити там: зброю, вибухівку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища Запорізької АЕС Квашніна, - "Енергоатом"

"А це вже пряма загроза ядерній безпеці. Вкотре! Енергоатом в установленому порядку поінформує МАГАТЕ й інші компетентні органи про черговий факт порушення ядерної та радіаційної безпеки", - зазначили в установі.

Нагадаємо, Запорізька АЕС перебуває під контролем російських військових з 4 березня. Наразі на території станції знаходиться близько 500 військових РФ та велика кількість їхньої техніки. Саме з території станції вони обстрілюють Нікополь.