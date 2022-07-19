Т.в.о. глави СБУ Малюк не евакуювався в перші дні війни та виконував бойові завдання, очолити Службу має професіонал, - Білецький
Про це пише лідер "Азова" Андрій Білецький, передає Цензор.НЕТ.
"Відбуваються важливі рокіровки у керівному складі СБУ. Так чи інакше це впливатиме на фронт. У перші дні війни ситуація в СБУ призвела до драматичних наслідків", - наголосив він.
Білецький нагадав, що відповідальний за внутрішню безпеку генерал Сергій Наумов напередодні війни евакуював сім'ю в Європу, а сам "втік у перші дні з мішком готівки". Його підозрюють у держзраді, зокрема, у здачі росіянам Чорнобильської АЕС.
"У державній зраді підозрюються також відповідальні за Херсонщину і Крим. Генерал Сергій Криворучко, чиї підлеглі здали росіянам карту мінних полів Херсонської області, намагався втекти до Угорщини за фальшивими документами. Заступник Івана Баканова, відповідальний за Крим, Олег Кулініч був затриманий і арештований за підозрою в роботі на Росію", - продовжив він.
Водночас Василь Малюк, якого призначили т.в.о. очільника СБУ, та його група офіцерів, за словами Білецького, не евакуювались у Львів у перші дні та працювали тоді, коли окупанти зайшли на Київщину.
"Це єдиний генерал СБУ, з яким доводилося перетинатися як під час боїв за Київську область, так і при виконанні бойових задач на Харківщині та на Півдні. Василь Малюк - не політичний назначенець, а бойовий генерал.
Дивовижним чином медіа і фейсбук-"правдоруби", які мовчали про стан справ в СБУ всю зиму і весну, коли кадрові зміни могли врятувати для країни Маріуполь і Херсон, сполошилися саме зараз. Баканов з російським паспортом дружини і щонайменше двома заступниками, які працювали на Росію, очевидно всіх влаштовував. Критика почалася із призначенням на в.о. голови Служби - бойового генерала.
Ясно, що людина яка арештовує зрадників і викриває резидентуру, має багато ворогів. Але зараз критично важливо, щоб СБУ очолив не черговий політичний космонавт, а професіонал. Сподіваюся, здоровий глузд переможе", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше Зеленський усунув Баканова від виконання обов'язків голови СБУ.
В ОП заявили, що після відсторонення президентом генпрокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова мова про їхнє звільнення поки що не йде.
Пізніше Зеленський вніс в Верховну Раду законопроєкт про звільнення голови Служби безпеки України Івана Баканова.
19 липня Рада звільнила Баканова з поста глави СБУ