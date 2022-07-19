Албанія та Північна Македонія розпочинають переговори про вступ до ЄС
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Сьогодні Албанія та Північна Македонія розпочинають переговори про вступ до Євросоюзу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у твіттері голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Вона заявила, що 19 липня Албанія та Північна Македонія розпочинають переговори про членство в ЄС.
"Цей історичний момент – ваш успіх. Результат вашої наполегливої праці. Єврокомісія підтримувала вас у всьому. Ми продовжуватимемо це робити", – заявила фон дер Ляєн.
Глава уряду Північної Македонії Дімітар Ковачевскі сказав, що переговори стартували після 17 років очікування.
"Ми відкриваємо нові перспективи для держави та громадян і повільно, але впевнено вливаємося до великої європейської родини", – написав він.