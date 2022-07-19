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Колони з приблизно 1 тис. окупантів рухаються в бік Запоріжжя, - Андрющенко

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рф
Декілька колон з окупантами, ймовірно, військовослужбовцями строкової служби, які раніше базувалися на межі Донецької та Запорізької областей, рухаються в бік лінії фронту та обласного центру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко.

"Російські військові - близько 1 тис. нелюдів, що базувались на межі Донецької та Запорізької областей в селищах по лінії Дем’янівка - Стародубівка – Захарівка, разом з військовою технікою зранку знялися зі стоянки та вирушили колонами в напрямку Запоріжжя. Більшість особового складу військових - молоді до 23 років, зі слів, частина строковики", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рашисти поновили збір даних для "референдуму" в окупованому Маріуполі, - Андрющенко

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Vadim Dumij
    Сжечь Химарсами к херам
  • Vladimir Vasilenko 3b525e06
    І шо опять пуста констатація факта а потім констатація за три час вони вже в запоріжжі і винни в цьому СБУ
  • Alex Alex 3b1a281f
    всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

    ще раз повторюсь:

    раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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