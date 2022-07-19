Колони з приблизно 1 тис. окупантів рухаються в бік Запоріжжя, - Андрющенко

Декілька колон з окупантами, ймовірно, військовослужбовцями строкової служби, які раніше базувалися на межі Донецької та Запорізької областей, рухаються в бік лінії фронту та обласного центру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко.

"Російські військові - близько 1 тис. нелюдів, що базувались на межі Донецької та Запорізької областей в селищах по лінії Дем’янівка - Стародубівка – Захарівка, разом з військовою технікою зранку знялися зі стоянки та вирушили колонами в напрямку Запоріжжя. Більшість особового складу військових - молоді до 23 років, зі слів, частина строковики", - йдеться в повідомленні.

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