Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про особливий статус поляків

За проєктом закону, громадяни Польщі отримають в Україні право на працевлаштування, соціальний захист, освіту та медичне обслуговування нарівні з українцями.

Про це повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт отримав у першому читанні 321 голос.

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"Тепер вони (поляки. - Ред.) зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців, користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України.

Зокрема:

⁃ отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;

⁃ працевлаштування без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

⁃ соціальний захист у разі втрати працездатності або втрати годувальника;

⁃ провадження господарської діяльності;

⁃ здобуття освіти на рівні з громадянами України;

⁃ соціальні виплати;

⁃ отримання допомоги з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;

⁃ медичне обслуговування", - написав Железняк.

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