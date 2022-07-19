Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про особливий статус поляків
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За проєктом закону, громадяни Польщі отримають в Україні право на працевлаштування, соціальний захист, освіту та медичне обслуговування нарівні з українцями.
Про це повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Законопроєкт отримав у першому читанні 321 голос.
"Тепер вони (поляки. - Ред.) зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців, користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України.
Зокрема:
⁃ отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;
⁃ працевлаштування без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
⁃ соціальний захист у разі втрати працездатності або втрати годувальника;
⁃ провадження господарської діяльності;
⁃ здобуття освіти на рівні з громадянами України;
⁃ соціальні виплати;
⁃ отримання допомоги з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;
⁃ медичне обслуговування", - написав Железняк.