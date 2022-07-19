Окупанти утримують у "фільтраційних центрах" Маріуполя понад 10 тисяч людей, - мер Бойченко

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі і ближніх населених пунктах діють чотири "фільтраційні центри", де утримується вже понад 10 тисяч людей.

Про це на брифінгу повідомив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Фільтраційні центри" є і у місті Маріуполь, і поза межами міста, їх чотири працювало весь цей час. І вони, на жаль, полонили понад 10 тисяч місцевого населення", - сказав він.

За словами Бойченка, у полоні перебувають держслужбовці, муніципальні працівники, яких загарбники затримали та піддають тортурам.

"Є така інформація, що один з керівників одного з міст поблизу Маріуполя не витримав цих тортур і, на жаль, загинув у тюрмі. Його полонили, оголосили вирок так званого "суду ДНР"... І таких випадків дуже багато. Тому що там вони (загарбники. - Ред.) тиснуть, щоб полонені переходили на бік "ДНР", РФ і працювали на них. Люди не погоджуються", - зазначив міський голова.

Він додав, що у цих "фільтраційних центрах", тюрмах, немає медичного обслуговування, і якщо з людиною щось трапляється, "там немає лікарів, які б урятували життя, тому в тих тюрмах вже багато загинуло наших маріупольців".

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За словами Бойченка, в одному з таких "фільтраційних центрів" загарбники тримають наразі майже дві тисячі чоловіків.

"Ми розуміємо, для чого вони це роблять. Вони оголосили, що десь у вересні будуть роздавати оці папірці, які мають назву паспортів російської федерації. І це відразу квиток на фронт", - заявив мер.