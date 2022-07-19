З кінця квітня до США виїхали понад 6 тисяч українців. Понад 45 тисяч американців готові допомогати нашим біженцям фінансово
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Відповідно до умов програми, громадяни України отримують право на в'їзд та проживання протягом двох років. Однак перебування українця чи українки в США має фінансувати спонсор - громадянин Штатів.
За даними Служби громадянства та імміграції США, понад 45 000 американців вже подали заявки, щоб стати спонсором для українців.
Також програма передбачає федеральні пільги для біженців. Щоб їх отримати, слід заповнити окрему форму в департаменті соціальних служб на допомогу від держави після перетину кордону США.
Деякі пільги надаються лише владою окремого штату, тож можуть відрізнятись залежно від місця проживання у США. Також українці мають право в рамках програми подати документи на отримання дозволу на роботу.