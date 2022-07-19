Я не трималась за крісло, - Венедіктова прокоментувала звільнення з посади генпрокурора
Про це ексгенпрокурор Ірина Венедіктова написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Солдат в окопі не має сумніватися у владі - я не трималась за крісло. Верховна Рада підтримала рішення президента. Найголовніше в державі - це люди і інституції, яку роблять державу державою! На сьогоднішній день найголовніша мета - це якнайшвидша перемога у війні. Потім - побудова нової держави, держави верховенства права і демократії", - зазначила вона.
Чиновниця зазначила, що пишається тією системою прокуратури, яку сьогодні залишає.
"Результат, який ми показали, став можливий завдяки реформі президента, яку ми провели протягом двох років і яка стала безпрецедентним прикладом успіху. Вперше за 30 років перезавантаження відбулося на всіх рівнях прокуратури. Це оцінили і міжнародні партнери.
І наша стабільна інституція з гідністю прийняла найважчий виклик російської агресії. Прокурори стали на бій за справедливість заради жертв жахливих воєнних злочинів. Українська система правосуддя вже розпочала виносити вироки тим, хто вбивав, обстрілював і грабував", - нагадує Венедіктова.
Вона зауважила, що українська сторона створила міцну міжнародну юридичну коаліцію: 18 держав ведуть національні розслідування, найбільша Спільна слідча група на базі Євроюсту із 6 країн та вперше в історії Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду працює єдиним механізмом на результат. Ми встановили плідну оперативну співпрацю із командою Прокурора МКС Каріма Хана і підтримуємо його незалежне розслідування, щоб справи про російські звірства в Україні були якнайшвидше розглянуті в Гаазі. З нами "на землі" французькі місії, експерти АСА, створеної для нас США, ЄС та Великобританією, рада військових фахівців. Ця комплексна машина має продовжувати працювати заради подолання безкарності.
Венедіктова також подякувала всім за віддану працю в інтересах України.
"Я рада, що сьогодні держава одержала нарешті антикорупційного прокурора, який очолить цей надважливий напрям", - додала вона.
Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.
Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.
Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.
Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.