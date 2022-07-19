Я не трималась за крісло, - Венедіктова прокоментувала звільнення з посади генпрокурора

Перезавантаження відбулося на всіх рівнях прокуратури, що дало змогу інституції з гідністю прийняти найважчий виклик російської агресії.

Про це ексгенпрокурор Ірина Венедіктова написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Солдат в окопі не має сумніватися у владі - я не трималась за крісло. Верховна Рада підтримала рішення президента. Найголовніше в державі - це люди і інституції, яку роблять державу державою! На сьогоднішній день найголовніша мета - це якнайшвидша перемога у війні. Потім - побудова нової держави, держави верховенства права і демократії", - зазначила вона.

Чиновниця зазначила, що пишається тією системою прокуратури, яку сьогодні залишає.

"Результат, який ми показали, став можливий завдяки реформі президента, яку ми провели протягом двох років і яка стала безпрецедентним прикладом успіху. Вперше за 30 років перезавантаження відбулося на всіх рівнях прокуратури. Це оцінили і міжнародні партнери.

І наша стабільна інституція з гідністю прийняла найважчий виклик російської агресії. Прокурори стали на бій за справедливість заради жертв жахливих воєнних злочинів. Українська система правосуддя вже розпочала виносити вироки тим, хто вбивав, обстрілював і грабував", - нагадує Венедіктова.

Вона зауважила, що українська сторона створила міцну міжнародну юридичну коаліцію: 18 держав ведуть національні розслідування, найбільша Спільна слідча група на базі Євроюсту із 6 країн та вперше в історії Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду працює єдиним механізмом на результат. Ми встановили плідну оперативну співпрацю із командою Прокурора МКС Каріма Хана і підтримуємо його незалежне розслідування, щоб справи про російські звірства в Україні були якнайшвидше розглянуті в Гаазі. З нами "на землі" французькі місії, експерти АСА, створеної для нас США, ЄС та Великобританією, рада військових фахівців. Ця комплексна машина має продовжувати працювати заради подолання безкарності.

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Венедіктова також подякувала всім за віддану працю в інтересах України.

"Я рада, що сьогодні держава одержала нарешті антикорупційного прокурора, який очолить цей надважливий напрям", - додала вона.

Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.

Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.