Законопроєкт про медіа - це "домашнє завдання" від ЄС, - МКІП

Українське законодавство про медіа - застаріле.

Про це повідомив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт "Про медіа" був зареєстрований ще у 2019-му році, і тоді про нього активно говорили. Зараз це питання знову актуалізувалося, оскільки ми отримали статус "кандидата" на вступ до ЄС й відтак маємо терміново завершити процес наближення українського законодавства до європейського", - нагадав він.

Заступник міністра зазначив, що в ЄС є директива "Про аудіовізуальні медіа послуги", яка регулює сучасне телебачення і радіо, трансляцію цих аудіовізуальних каналів в мережі інтернет та, окрім того, нові формати (підписки у стрімінгових сервісах тощо). Натомість українське законодавство у цьому аспекті застаріле.

"Законопроєкт про медіа великий і доволі складний. У ньому наразі вже є ті речі, які вимагають європейці. Зокрема, мова йде про незалежність Нацради з питань телебачення і радіомовлення від політичного впливу; обов’язковість регулювання нових форматів, як-то, ОТТ; вимоги до контенту, до квот на європейські програми тощо. Цей законопроект - наше домашнє завдання і ми пообіцяли європейцям виконати його максимально швидко", - підсумував Шевченко.

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