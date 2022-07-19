54 поранених внаслідок обстрілу Вінниці досі перебувають у лікарнях, 8 осіб у важкому стані, - ОВА
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Внаслідок обстрілу Вінниці російськими окупантами у лікарнях досі перебувають 54 особи.
Про це поінформував голова ОВА Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.
"54 поранених досі у лікарнях Вінниці. 8 - у важкому стані. У критичному - 20-річна дівчина із 98% опіків…
До Львова доправили 8-річного Романа. Його мама загинула... У Польщі шукають лікарню, де займаються лікуваннями опіків такого типу, які має Рома.
Окрім дитини, до Львівського опікового центру уже транспортували 4 пацієнтів. Ще двох готують", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.
Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.
Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.