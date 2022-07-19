$100 платитимуть за "здачу" коригувальників вогню військ РФ на Миколаївщині - ІНСТРУКЦІЯ

В Миколаївській обласній військовій адміністрації обіцяють винагороду у $100 за допомогу у викритті коригувальників вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Надайте відомості на осіб, які на вашу думку корегують вогонь окупанта, військових рф та допомагають їм. Надсилайте наступні відомості на електронну скриньку - [email protected]



1. ПІБ особи, що здає окупанту місця знаходження українських військових або корегує вогонь ворога (ПІБ, номер мобільного телефону, адреса мешкання, геолокація місця знаходження або інші наявні відомості, що допоможуть встановити особу).



2. Детальний опис події або фактів, за наявності фото та відео докази або факти в електронному вигляді, які вказують на те, що особа допомагає військовим рф.



3. ПІБ заявника, контактний номер телефону для подальшого зв’язку та уточнення обставин. Після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, ви отримаєте винагороду у розмірі 100$", - пояснили в обласній адміністрації.

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