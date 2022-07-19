Захоплення росіянами ЧАЕС було актом ядерного тероризму, - СБУ

Служба безпеки України зібрала докази того, що підрозділи з РФ, які здійснили силове захоплення об'єктів державного спеціалізованого підприємства (ДСП) "Чорнобильська АЕС" та контролювали їх у період з 24 лютого до 31 березня 2022 року, вчинили акт ядерного тероризму.

Про це повідомили у спецслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на те, що реактори не працюють, підприємство залишається величезним комплексом із трьома сховищами відпрацьованого ядерного палива та низкою майданчиків із радіоактивними відходами. Перетворивши цей об'єкт на свою тимчасову воєнну базу, Росія грубо порушила Женевську конвенцію, що безпосередньо забороняє напади на ядерні об'єкти в умовах збройного конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Під час окупації загарбники пошкодили приміщення, мінували територію та спровокували низку пожеж; унеможливили регулярний моніторинг радіації та безперервне постачання запчастин, пального та витратних матеріалів; утримували персонал у стресових умовах, збільшуючи ймовірність професійних помилок.

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У розпорядженні СБУ є документальне підтвердження, що під час окупації на території зони відчуження постійно перебувала велика кількість важкої військової техніки, озброєння та більше тисячі військових із РФ. Безпосередньо на території радіаційно небезпечних об'єктів та сховища СВЯП-2 перебували 300 та 30 військових відповідно.

На території сховища, де проводяться роботи із відпрацьованими матеріалами реакторів із плутонієм-239, окупанти обладнали п’ять вогневих точок. Територія зони відчуження була замінована: виявлено понад 100 випадків мінування та три підриви.

На початку березня окупанти пошкодили вежі зв'язку, що спричинило вихід із ладу системи моніторингу радіаційної обстановки. 9 березня підприємство було знеструмлено, що практично паралізувало роботу всіх систем контролю та безпеки, було відключено систему охолодження відпрацьованого ядерного палива.

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За даними систем NASA та Європейського космічного агентства, на території зони відчуження в період перебування в ній окупаційних військ зафіксовано значні пожежі на площі майже 14 тис. га. Ситуація ускладнилася неможливістю доступу пожежників до їх гасіння.

Як повідомили в СБУ, окупанти пограбували підприємства зони відчуження, зокрема автопарк спеціалізованої техніки та пальне, що поставило під загрозу пожежну та радіаційну безпеку в зоні відчуження. Розграбовано та фактично знищено лабораторію "Екоцентр", виведено з ладу систему фізичного захисту в ДСП "ЧАЕС" та викрадено мобільну лабораторію радіаційної розвідки. Викрадено 21 джерело іонізуючого випромінювання, що може унеможливити перебування людей у радіусі 2 тис. кв. м.

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Окупанти також проводили земляні роботи на території пункту тимчасової локалізації радіоактивних відходів "Рудий ліс".

"Територію зони відчуження досі не розміновано. Це порушує цілісність системи радіаційної безпеки об'єкта, яку Україна десятиліттями вибудовувала разом з міжнародними партнерами.

СБУ вже повідомила про підозру ексзаступнику командувача Сибірського округу Росгвардії Олегу Якушеву, який наказав штурмувати ДСП "ЧАЕС", а також заступнику командира зведеного загону особливого призначення Росгвардії у Брянській області Андрію Фроленкову, який безпосередньо керував діями своїх підлеглих під час нападу на цей об’єкт.

"Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до ядерного тероризму", - наголосили в СБУ.