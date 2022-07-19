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"Газпром" домовився про співпрацю з Іраном, планують проєкти на $40 млрд, - Reuters

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газпром
Національна іранська нафтова компанія (NIOC) та російський монополіст "Газпром" підписали у вівторок меморандум про взаєморозуміння на суму близько $40 мільярдів.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Угода була підписана під час онлайн-церемонії керівників обох компаній у день, коли президент Росії Володимир Путін прибуває до Тегерана на зустріч зі своїм іранським та турецьким колегами.

За даними іранської сторони, "Газпром" допоможе NIOC у розробці газових родовищ Кіш та Північний Парс, а також шести нафтових родовищ.

"Газпром" також братиме участь у реалізації проєктів зі зрідження природного газу та будівництва експортних газопроводів.

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Іран має другі за величиною запаси газу у світі після Росії, але санкції США перешкоджають доступу до технологій і уповільнюють розвиток експорту газу.

Раніше у Білому домі стверджували, що російські урядовці в останні тижні відвідали аеродром в центральному Ірані, де оглядали бойові безпілотники з наміром придбати для використання у війні проти України.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Валадімір Щєлєнскій
    Как все быстро меняется в этом мире!

    Именно так выглядит непревзойдённый геополитик и стратег, осенью 2021 года хваставшийся тысячами российских беспилотников, а сейчас приползший в Иран скукоженно клянчить БПЛА.

    Мне показалось или на ***** смотрят как на гавно?
  • Fjall_Raven
    зато лаврова они изобразили в цветах золотого унитаза )
  • Rail Rail
    Іран з парашою тепер по кругу газ ганяти будуть. Іран поставляє параші, параша Ірану.
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