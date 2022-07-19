Кожні 10 років в Україні проводитимуть перепис населення, - законопроєкт
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності" №5108 від 19.02.2021.
Мета цього законопроєкту - забезпечити правові умови для збору об'єктивної статистичної інформації про соціально-демографічний стан населення. Така інформація буде використовуватися для аналізу ефективності проведених державних реформ, прогнозу соціально-економічного розвитку.
Як зазначено в тексті документа, до програми Перепису населення в обов’язковому порядку включаються запитання, які стосуються таких напрямів, як: склад сім'ї та сімейний стан; стать; вік; дата і місце народження; етнічне походження; мовні ознаки; громадянство; рівень освіти; наявність джерел засобів до існування та зайнятість; міграційна активність; житлові умови.
Перелік напрямів програми перепису населення може бути розширений за рішенням Кабінету Міністрів України.Також там зазначається, що перепис населення проводиться не рідше ніж один раз на 10 років, а підставою для його проведення є рішення Кабміну, яке приймається не пізніше ніж за три роки до його початку.