Щонайменше 300 дагестанців відмовилися воювати в Україні, - росЗМІ

300 військовослужбовців із частини у Буйнакську відмовилися брати участь у війні з Україною. Вони повернулися до Росії та подали рапорти про звільнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times.

Через місяць після початку повномасштабного наступу РФ в Україні, 300 військовослужбовців із частини 63354, що дислокується у Буйнакську, склали зброю та виїхали з України.

Як розповідають правозахисники, чоловіки служили в районі окупованої частини Донецької області. Щойно вони дісталися Буйнакська, розпочали процедуру розірвання контракту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війна мусульман Росії в Україні не є джихадом, загиблі за злочинні ідеї Путіна не є шахідами, - звернення лідерів мусульман щодо заяв імамів РФ. ВIДЕО

"Військовослужбовці стверджували, що мали проблеми з обмундируванням і озброєнням, - пояснює військовий юрист із Москви, до якого звернулися контрактники. - Якщо військовослужбовець відсутній за місцем служби понад 10 днів, то до нього може застосовуватися кримінальна відповідальність, і зараз у справі розбирається військова прокуратура".

У Буйнакську чоловіків зустріли як дезертирів. Один із кавказьких правозахисників розповідає, що одразу після повернення солдатів у місті відбулися збори за участю місцевої влади, військових, прокуратури та родичів військовослужбовців.

"Я подивився у вічі кожному, хто казав, що їх треба пожаліти. Матері плакали, казали, що сини мерзли, що не могли помитися нормально. А я казав: ви думаєте, у Велику Вітчизняну в окопах добре було? Хто нас захистить, якщо вони виявилися такими? - розповів виданню один із мешканців міста, який відвідав збори.

За даними правозахисника, деякі солдати повернувлися з обмороженими кінцівками, кілька людей через це отримали інвалідність, оскільки довелося "зрізати почорніле м'ясо". Він підтверджує, що військовослужбовці зіткнулися з проблемами з обмундируванням, забезпеченням, а "зброя траплялася несправна". У результаті частина людей звільнилася, а дехто під тиском родичів та місцевої влади відновився і після госпіталю знову поїхав до України. Виданню не вдалося поговорити із військовослужбовцями. На Кавказі, як пояснюють місцеві правозахисники, залишення служби - ганьба.

Також читайте: Росії важко підтримувати ефективну наступальну бойову силу в Україні. Проблема стає дедалі гострішою, - британська розвідка

"Ми повністю підтримуємо президента (президента РФ Володимира Путіна. - Ред.)! У нас нещодавно було жертвопринесення за його здоров'я, хай Аллах береже його. Якщо ми не захистимо себе від фашистів, вони прийдуть до нас", - каже місцевий мешканець.

Нагадаємо, фонд "Вільна Бурятія" повідомив, що до Росії з України повернулося близько 150 контрактників, які відмовилися воювати. Вони розірвали контракти з Міноборони ще у червні, але після звернення 15 жінок до голови регіону, які просили повернути їхніх чоловіків до Бурятії, "автобус із чоловіками, які вже їхали додому, розвернули".