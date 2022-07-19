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Рашисти захопили їдальню на Запорізькій АЕС, погрожували працівникам станції та винесли касові апарати, - "Енергоатом"

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18 липня рашисти увірвалися до приміщення їдальні №18 Запорізької атомної електростанції, де якраз харчувалися українські атомники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Енергоатом".

Зазначається, що окупанти поводилися агресивно, погрожували працівникам станції зброєю та вигнали всіх із приміщення їдальні.

"Здичавілі окупанти повиносили звідти касові апарати. Навіщо - сказати складно: чи то хотіли в такий спосіб збагатитися хоч якоюсь "здобиччю" , чи то просто звичний для них вандалізм, але так чи інакше, тероризувати мирне населення - це єдине, що вдається "асвабадітєлям", - йдеться в повідомленні.

Раніше війскових РФ до приміщення їдальні не допускали.

"Але голодним рашистам, вочевидь, дуже захотілося "звільнити" працівників АЕС ще й від їжі. Й наразі їм це вдалося. А українські атомники продовжують виконувати свої обов’язки та навіть без їжі захищають найбільшу в Європі АЕС і радіаційну безпеку не лише континенту, але й усього світу!

Нинішнім же "володарям їдальні" в будь-якому разі царювати недовго. І жодному з них не минути покарання – і за ядерний тероризм, і за військові злочини, і за всі знущання над персоналом української ЗАЕС!" - підсумували в "Енергоатомі".

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Злий Грицько
    Значить скоро будуть звідти валіть... Хоч шось орк та повинен же вкрасти...
  • Виктор Бороветский
    Кацам можна закінчувать війну. Після такої перемоги жодна ната не оговтається. Я дарма кпинив з оркодосягнень , це дійсно епічна перемога. Касовий апарат з аес-столовки -- то криптоніт без якого супротив неможливий . Який геній керував операцією? Героя ********* йому!
  • Aleksandr Chornyy
    Вчера на ЗАЭС 3 трупа и 9 орков в больничку попали. Местные говорят, что дрон-камикадзе прилетел
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