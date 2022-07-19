Рашисти захопили їдальню на Запорізькій АЕС, погрожували працівникам станції та винесли касові апарати, - "Енергоатом"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Енергоатом".
Зазначається, що окупанти поводилися агресивно, погрожували працівникам станції зброєю та вигнали всіх із приміщення їдальні.
"Здичавілі окупанти повиносили звідти касові апарати. Навіщо - сказати складно: чи то хотіли в такий спосіб збагатитися хоч якоюсь "здобиччю" , чи то просто звичний для них вандалізм, але так чи інакше, тероризувати мирне населення - це єдине, що вдається "асвабадітєлям", - йдеться в повідомленні.
Раніше війскових РФ до приміщення їдальні не допускали.
"Але голодним рашистам, вочевидь, дуже захотілося "звільнити" працівників АЕС ще й від їжі. Й наразі їм це вдалося. А українські атомники продовжують виконувати свої обов’язки та навіть без їжі захищають найбільшу в Європі АЕС і радіаційну безпеку не лише континенту, але й усього світу!
Нинішнім же "володарям їдальні" в будь-якому разі царювати недовго. І жодному з них не минути покарання – і за ядерний тероризм, і за військові злочини, і за всі знущання над персоналом української ЗАЕС!" - підсумували в "Енергоатомі".