Венедіктову очікує призначення на дипломатичному фронті, - "слуга народу" Арахамія
Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Ірина Венедіктова залишається в команді. Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками. Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу", - йдеться в повідомленні.
Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.
Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.
Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.
Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.