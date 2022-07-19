Через російські обстріли майже щодня горять поля у Запорізькій області, - голова громади Коноваленко

Майже щодня у Запорізькій області через обстріли горять поля озимої пшениці та ячменю. Прямо зараз горить три поля.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів голова Пологівської територіальної громади Юрій Коноваленко, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, вся територія громади окупована ще 3 березня. Значна частина фермерів були змушені виїхати. Тому не змогли обробити посіяне. А ті, що залишилися, у надскладних умовах доглянули свої поля. Ті, кому дозволили окупанти, почали збирання врожаю. Але, на жаль, майже щоденно великі площі озимої пшениці, ячменю горять унаслідок обстрілів", - каже він.

За словами Юрія Коноваленка, надзвичайники та фермери в окупації намагаються рятувати врожай.

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"Ми не знаємо, яка подальша доля того, що вдасться зібрати. Чи його заберуть за безцінь? Чи його взагалі заберуть? Чи вдасться щось продати на підконтрольну Україні територію?", - наголошує він.

6 липня громада повідомляла, що військові РФ скидають фосфорні бомби на поля з пшеницею на лінії зіткнення у Запорізькій області.