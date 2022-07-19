Під час війни т.в.о. глави СБУ Малюк допомагав оперативно протидіяти російській агентурі, - Ярош

Екслідер "Правого сектору", командувач "Української добровольчої армії", радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош прокоментував призначення Василя Малюка т.в.о. глави СБУ.

Про це він пише у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку агресії росії у 2014 році українські добровольці налагоджували контакти і співдію з усіма державними силовими структурами, бо розуміли, що тільки в єдності - сила і запорука Перемоги…

Не була виключенням і СБУ. Без применшення, сотні спільних операцій по нейтралізації ворога на лінії фронту, у ворожому і нашому тилу. У таких акціях народилось бойове братство, яке неможливо знищити політичними інтригами або тими чи іншими призначеннями та окремими кадровими змінами.

З початку широкомасштабного вторгнення московськоі орди роль Служби Безпеки України в обороні держави виросла в рази… І, звичайно ж, для мене далеко не все одно як діє державна силова структура у цих умовах… Тому я позитивно сприйняв новину про призначення тво Голови СБУ бригадного генерала Василя Малюка.

Познайомившись після початку "великої війни", нам з ним вдалось налагодити живий контакт, швидко та оперативно вирішувати питання пов’язані, знову ж, з протидією ворожій агентурі та різній антиукраїнській нечисті.

Безумовно, проблем у Служби вистачає… Як на мене, вона потребує негайного радикального реформування та кадрового очищення від пристосуванців та випадкових людей. І тут у пана Василя роботи буде багато…", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Т.в.о. глави СБУ Малюк не евакуювався в перші дні війни та виконував бойові завдання, очолити Службу має професіонал, - Білецький