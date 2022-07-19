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Експоліціянтку з Куп'янська підозрюють у держзраді: Проводила обшуки у колишніх колег з метою вилучення табельної зброї

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прокуратура
Експоліціянтку з Куп'янська Харківської області підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

За даними слідства, колишня спеціаліст-криміналіст у м. Куп'янськ добровільно перейшла на бік окупантів та почала співпрацювати з представниками країни-агресора.

"На вимогу російських кураторів жінка повідомляла їм інформацію щодо анкетних даних поліцейських Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в області, фактичні адреси їх мешкання, відомості про наявність у них зброї.

Крім того, підозрювана проводила обшуки за місцем проживання колишніх колег з метою відшукування і вилучення табельної вогнепальної зброї", - розповіли в прокуратурі.

Жінці заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Slava Holt
    А чого її @бальник прикрили? Зрадниця у формі лишилась на окупованій території, кожний громадянин України повинен її знати в морду і знагоди ліквідувати
  • Бруно Адольфович
    Нічого дивного, а тим часом земіністр Монастирськоаваков бавиться в Чехії на виставці, представляє знищену ЗСУ технику окупантів...поліція займається здирництвом на дорогах, обирають комбайнерів які їдуть на жнива, кришують наркоту, Патрульні взагалі перевіщують свої поноваження. Клименко не бачить, міністру пох...
  • Володимир Волощук
    цю москальську вафлістку треба знати в ліцо,тобто в пику.
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