Російські окупанти викрали ще двох працівників Запорізької АЕС, - "Енергоатом"
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Вчора, 18 липня, російські окупанти викрали двох працівників Запорзької АЕС.
Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому", інформує Цензор.НЕТ.
"І знову з керівного персоналу. Цього разу - заступника начальника цеху дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами Сергія Пихтіна та майстра цеху дезактивації Олену Рябцеву.
Наразі місцезнаходження викрадених невідоме. І це чергова спроба загарбників дестабілізувати роботу найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, яка з березня перебуває під російською окупацією", - йдеться в повідомленні.
В "Енергоатомі" нагадали, що напередодні, 17 липня, окупанти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС Ігоря Квашніна. Де він та в якому стані - теж досі не відомо.