Україна отримає від США грант у розмірі 4,5 млрд доларів, - Шмигаль
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Кабінет Міністрів України погодив залучення чергового гранту від США у розмірі 4,5 млрд доларів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Кабмін погодить залучення чергового гранту від США у розмірі 4,5 млрд доларів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
За словами прем’єра, це наочна демонстрація того, що союзники продовжують допомагати Україні наближати перемогу.
Шмигаль повідомив, що кошти надійдуть через фонд, створений Світовим банком.