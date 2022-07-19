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Україна отримає від США грант у розмірі 4,5 млрд доларів, - Шмигаль

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шмигаль
Кабінет Міністрів України погодив залучення чергового гранту від США у розмірі 4,5 млрд доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кабмін погодить залучення чергового гранту від США у розмірі 4,5 млрд доларів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем’єра, це наочна демонстрація того, що союзники продовжують допомагати Україні наближати перемогу.

Шмигаль повідомив, що кошти надійдуть через фонд, створений Світовим банком.

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Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ..тут треба було б уточнення: чи Україна отримає бабло на існування чи Ко Зе Ностра "на асфальт"?
  • Крэйда Гібсон
    нам нада не милиардов, а трильйонов, а лучше еще больше, не помню как та цыфра называется, да щморгаль?
  • Герхард
    Скільки з цих грошей вже собі запланував Єрмак?
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