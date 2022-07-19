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Друга хвиля евакуації почалась на окупованих територіях, - мер Мелітополя Федоров

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евакуація
Другий тиждень у черзі на евакуацію перебувають понад тисячу осіб.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Друга хвиля йде зараз. Вже другий тиждень у черзі на евакуацію перебувають понад тисячу осіб. І це друга хвиля. Вона приблизно така ж за інтенсивністю, як у перший місяць окупації", - пояснив очільник міста.

Федоров зазначив, що ближче до опалювального сезону очікується ще третя хвиля.

"Опалювальний сезон на тимчасово окупованій території, швидше за все, не почнеться. Сьогодні немає газу, немає кваліфікованих співробітників, які можуть підготувати місто. І вони (рашисти. - Ред.) цим не займаються, їм плювати на людей", - додав мер.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Andy S 89bd7d80
    Твари, держат людей в заложниках. Тут некоторые умники писали, мол нужно было сразу эвакуироваться. Чтоб было понятно - Мелитополь был захвачен менее, чем за сутки после начала вторжения, это быстрее, чем Буча и Ирпень. С тех пор эвакуация - смертельно опасное занятие, а для стариков часто вообще невозможное из-за огромных очередей на блокпостах орков.
  • Брат Єрмака
    Добрий день еврібаді!
  • Брат Єрмака
    Вибухи у Новій Каховці знову.
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