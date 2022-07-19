Друга хвиля евакуації почалась на окупованих територіях, - мер Мелітополя Федоров

Другий тиждень у черзі на евакуацію перебувають понад тисячу осіб.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Друга хвиля йде зараз. Вже другий тиждень у черзі на евакуацію перебувають понад тисячу осіб. І це друга хвиля. Вона приблизно така ж за інтенсивністю, як у перший місяць окупації", - пояснив очільник міста.

Федоров зазначив, що ближче до опалювального сезону очікується ще третя хвиля.

"Опалювальний сезон на тимчасово окупованій території, швидше за все, не почнеться. Сьогодні немає газу, немає кваліфікованих співробітників, які можуть підготувати місто. І вони (рашисти. - Ред.) цим не займаються, їм плювати на людей", - додав мер.

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