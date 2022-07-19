ЄС продовжив дію безоплатного роумінгу для українців, - Мінцифри
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
Спільна заява мобільних операторів України та Євросоюзу щодо безплатного роумінгу для українців продовжує діяти.
"Попередньо домовленості були на 3 місяці. І вже з липня українцям довелося б переходити на європейські тарифи. Проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців. Наразі близько 70 європейських операторів надають українцям безоплатний роумінг. З нашого боку заяву підтримують Київстар, Vodafone та lifecell.
Продовжуємо боротьбу на телеком-фронті!
Дякуємо НКЕК, Європейській Комісії та BEREC за зусилля, щоб українці в ЄС залишалися на зв’язку з близькими", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у квітні 24 мобільні оператори ЄС та три мобільні оператори України підписали спільну заяву щодо координації зусиль для забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна. На початку липня Єврокомісія закликала операторів зв’язку піти назустріч українцям, які виїхали до Європи через війну, та надалі зберігати для них можливість телефонувати додому з безкоштовним або пільговим роумінгом.