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ЄС продовжив дію безоплатного роумінгу для українців, - Мінцифри

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роуминг
Українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Спільна заява мобільних операторів України та Євросоюзу щодо безплатного роумінгу для українців продовжує діяти.

"Попередньо домовленості були на 3 місяці. І вже з липня українцям довелося б переходити на європейські тарифи. Проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців. Наразі близько 70 європейських операторів надають українцям безоплатний роумінг. З нашого боку заяву підтримують Київстар, Vodafone та lifecell.

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Продовжуємо боротьбу на телеком-фронті!

Дякуємо НКЕК, Європейській Комісії та BEREC за зусилля, щоб українці в ЄС залишалися на зв’язку з близькими", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні 24 мобільні оператори ЄС та три мобільні оператори України підписали спільну заяву щодо координації зусиль для забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна. На початку липня Єврокомісія закликала операторів зв’язку піти назустріч українцям, які виїхали до Європи через війну, та надалі зберігати для них можливість телефонувати додому з безкоштовним або пільговим роумінгом.

Автор: Анна Судак

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Топ коментарі

  • Voc Vox
    КиївМіськБудда

    @saniolli

    ·

    https://twitter.com/saniolli/status/1549242793469657090 9h

    Арестович сказав, що СРСР - це найкраще, що було на цій теритрії. Червоний терор, Голодомор, знищення українців і України, як такої - найкраще. А якби подякував Порошенку за Армію чи Безвіз - був би звільнений з ОПУ. Такі там пріоритети.
  • Киянин
    А це коли захочеш позвонити бабусі, яка про смартфони чула, але користуватися не вміє, то зрозумієш шьто такое роумінг.
  • Stanislav Bryzhyk
    До кафешки, бібліотеки та публічного місця ще допетлять треба, а як інтернета нема, гугл мапс не покаже як. Не кажучи вже про те, що швидкість публічного вайфая як правило не то шо дзвінок, а просто поштову скриньку в інтернеті відкрить не дозволяє. Не кажучи вже про повну відсутність безпеки публічних точок доступу... Таке шось ви придумуєте. Зараз не 2010-ті, мобільний інтернет - вєщь.
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