Угорщина дозволила транзит зброї до України через її територію

19 липня заступник Міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр зустрівся з міським головою Львова Андрієм Садовим та висловив урядову позицію щодо транзиту зброї до України через територію Угорщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Львівської міської ради.

За словами чиновника, Угорщина змінила думку та не заперечує проти того, щоб треті країни перевозили її територією зброю для України.

"Ми вражені подіями, які тут відбуваються, ми дійсно співчуваємо вам. За останні 200 років ми з Росією воювали тричі. Ці війни були не на життя, а на смерть. На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке протистояння цій величезній східній державі. При цьому, сама Угорщина не постачатиме своєї зброї – це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією", – зазначив Мадяр.

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Також дипломат додав, що угорські літні табори та санаторії готові прийняти українських дітей, а лікарні - поранених цивільних та військових. Як розповіли представники угорської делегації, країна надасть 1000 стипендій для навчання українців в університетах.