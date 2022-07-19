Рашисти двічі обстрілювали Дніпропетровщину, обійшлося без жертв, - ОВА
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Російські окупанти впродовж доби двічі обстрілювали територію Дніпропетровської області.
Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
Рашисти вдарили по двох районах - Нікопольському та Криворізькому.
"У Нікополі російська армія поцілила з "Градів" по базі відпочинку. На щастя, людей не зачепило. У Зеленодольській громаді обстріляли зі ствольної артилерії тракторну бригаду. Там пошкоджені приміщення та сільгосптехніка. Ніхто не постраждав", - зазначив глава ОВА.