Вихід SCM з медіа-бізнесу обумовлений дискримінаційним законом про олігархів, - Ахметов

Єдиною причиною виходу компанії SCM з медіа-бізнесу було набуття чинності дискримінаційним законом про олігархи, повідомив власник компанії Рінат Ахметов.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Це рішення викликане лише одним — набранням чинності дискримінаційним законом про олігархів. Це вимушене, важке рішення, яке я прийняв із болем у серці. Ми почали розвивати медіа-бізнес у 2000 році, інвестували у медіа-холдинг понад 1,5 млрд доларів. Канали "Україна" та "Україна 24" – беззастережні лідери українського телемовлення", – повідомив Ахметов в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

Бізнесмен підкреслив, що після початку повномасштабної російської війни проти України та через короткий 6-місячний термін для продажу, який визначений законом, продати цей великий медіа-бізнес на ринкових умовах неможливо.

"А закон, який почав діяти, і не був скасований, вимагав від мене втратити медіа-активи. Тому я був змушений відмовитись від усіх ліцензій на мовлення та передати їх державі, а також зупинити електронні та друковані медіа. Щодо розвитку медіа у Польщі та інших країнах — це рішення на даному етапі не прийняте", — зазначив бізнесмен.

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Нагадаємо, SCM оголосив про вихід із медіа-бізнесу 11 липня. "Медіа Група Україна" повернули державі всі ліцензії на мовлення та видання друкованих ЗМІ. За особистою ініціативою Ахметова, всі співробітники медіа групи отримають безпрецедентну для українського медіа-ринку вихідну допомогу – від 3 до 12 "довоєнних" місячних окладів.