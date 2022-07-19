У Маріуполі російські окупанти позбавили українців прав на нерухомість, - Андрющенко. ДОКУМЕНТ

Від сьогодні всі громадяни України позбавлені права власності на нерухомість в Маріуполі за рішенням окупаційної влади.

Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо не пройшли реєстрацію в бананових органах бананової республіки. Фактично, днями пройде "націоналізація!" вцілілого і піде розселення по ордерах. Тобто було наше, стало чиясь. Таке воно, "маневренное жилье".

А ми попереджали ще в травні до чого йдеться. Але окупанти казали "фейк", а свідки "русского мира" казали що ми вигадуємо. Ні. Ми просто маємо надійні джерела.

‼️Попереджаємо маріупольців, які будуть вселятись в квартири. Це рішення не варто паперу на якому його можна було б надрукувати, якщо б в окупантів був папір. Абсолютно незаконне. Тому, якщо вже вселились - подбайте про чужу власність, інакше будете нести відповідальність за законом", - йдеться у повідомленні.



