Новини

Зеленський обговорив із Дудою оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників

1 4404
дуда,зеленський
Президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда обговорили оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Твітері.

"Підтримую безперервний діалог з Анджеєм Дудою. Поінформував Президента Польщі про актуальний стан справ на полі бою. Обговорили оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників і скоординували наші кроки щодо протидії російській агресії", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс до ВР законопроєкт про особливий статус поляків, - Дуда

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 
ТОП-новини
всі новини