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Плануємо закрити Миколаїв на кілька днів: підемо по будинках і відпрацюємо коригувальників вогню, - Кім

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З метою посилення боротьби з колаборантами, Миколаїв у рамках комендантської години на кілька днів планують закрити, щоб "відпрацювати" таких зрадників.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Є люди, які або зневірилися, або вирішили заробити, не думаючи про наслідки. Це поодинокі випадки, але кожен такий випадок призводить до потенційних жертв. Коли вказують ворогу місця розташування військових. Ми хочемо це знищити в корені: є ідеї по комендантській годині, плануємо відпрацювання. Місто закриємо на кілька днів, підемо по будинках і відпрацюємо таких людей", - сказав Кім.

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Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Al-Goritm Ain-Moment
    Питання в тому, що навіщо попереджувати про це завчасно.
  • Джав Елин 3c433d7d
    Ким окончательно сбрендил. Будут стучать и спрашивать
    - Вы не корректировщик?
  • V Vv 00263b4f
    Хтось тут розуміє сенс таких попереджень коригувальникам?
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