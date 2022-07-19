Плануємо закрити Миколаїв на кілька днів: підемо по будинках і відпрацюємо коригувальників вогню, - Кім

З метою посилення боротьби з колаборантами, Миколаїв у рамках комендантської години на кілька днів планують закрити, щоб "відпрацювати" таких зрадників.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Є люди, які або зневірилися, або вирішили заробити, не думаючи про наслідки. Це поодинокі випадки, але кожен такий випадок призводить до потенційних жертв. Коли вказують ворогу місця розташування військових. Ми хочемо це знищити в корені: є ідеї по комендантській годині, плануємо відпрацювання. Місто закриємо на кілька днів, підемо по будинках і відпрацюємо таких людей", - сказав Кім.

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