У Мелітополі російські окупанти розпочали активну підготовку до "референдуму": перекривають мікрорайони і проводять тотальний перепис, - мер Федоров
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У Мелітополі окупаційна влада прискореними темпами розпочала підготовку до проведення "референдуму", проводиться тотальний "перепис населення".
На цьому в ефірі телеканалу "Фрідом" наголосив міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Рашисти прискорюються у питаннях підготовки до проведення референдуму. Вони перекривають мікрорайони на в'їзд та виїзд, поквартирно по будинках проводять тотальний перепис, який супроводжується обшуками у тому випадку, якщо з'ясовується, що хтось із родичів, рідних та близьких має причетність до ЗСУ, АТОшники, служили з 2014 року. Проводиться тотальний перепис, кількість дітей, нерухомість та все інше. В усі вільні квартири в`їжджають солдати", - сказав він.