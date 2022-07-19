Відтепер антибіотики в Україні продаватимуть і за е-рецептом, - Кабмін затвердив рішення
Таке рішення впроваджується для розв'язання проблеми неконтрольованого відпуску та нераціонального вживання рецептурних лікарських засобів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Разом з тим Міністерство охорони здоровʼя повідомляє, що нововведення впроваджуватиметься поступово в рамках перехідного періоду в медичних закладах, що працюють з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Якщо заклад охорони здоровʼя, до якого звертається пацієнт, не підключений до ЕСОЗ, лікар, як і раніше, має виписати паперовий рецепт.
"Фармацевт зможе відпустити антибіотик в аптеці у три способи: за електронним рецептом (якщо аптека підключена до ЕСОЗ), за паперовим рецептом та інформаційною довідкою, яка на перехідному періоді буде прирівняна до офіційного документа. Пацієнт зможе придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо предʼявити аптечному працівнику довідку чи паперовий рецепт. Реалізація цього рішення є одним із кроків у протидії глобальній проблемі антибіотикорезистентності, а також дозволить відстежувати дані про призначення та обʼєми використання антибіотиків в Україні", – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Виключення буде діяти тільки для тих аптек, що знаходяться в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджений відповідним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Такі аптеки тимчасово на час дії воєнного стану зможуть і далі відпускати пацієнтам рецептурні антибактеріальні лікарські засоби без рецепта лікаря.
Окрім цього, у зоні ведення бойових дій та на тимчасово окупованих територіях антибактеріальні препарати, як і нині, відпускатимуть без рецепта. Також передбачається норма, що дозволяє військовим адміністраціям, підрозділам Збройних сил, волонтерським та благодійним організаціям закуповувати в суб'єктів, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва, оптової торгівлі лікарськими засобами, рецептурні ліки для потреб воєнного часу без рецепта.