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Відтепер антибіотики в Україні продаватимуть і за е-рецептом, - Кабмін затвердив рішення

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антибіотики
Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), яке дозволяє відпуск антибактеріальних лікарських засобів за власні кошти пацієнта за електронним рецептом.

 Таке рішення впроваджується для розв'язання проблеми неконтрольованого відпуску та нераціонального вживання рецептурних лікарських засобів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Разом з тим Міністерство охорони здоровʼя повідомляє, що нововведення впроваджуватиметься поступово в рамках перехідного періоду в медичних закладах, що працюють з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Якщо заклад охорони здоровʼя, до якого звертається пацієнт, не підключений до ЕСОЗ, лікар, як і раніше, має виписати паперовий рецепт.

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"Фармацевт зможе відпустити антибіотик в аптеці у три способи: за електронним рецептом (якщо аптека підключена до ЕСОЗ), за паперовим рецептом та інформаційною довідкою, яка на перехідному періоді буде прирівняна до офіційного документа. Пацієнт зможе придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо предʼявити аптечному працівнику довідку чи паперовий рецепт. Реалізація цього рішення є одним із кроків у протидії глобальній проблемі антибіотикорезистентності, а також дозволить відстежувати дані про призначення та обʼєми використання антибіотиків в Україні", – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Виключення буде діяти тільки для тих аптек, що знаходяться в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджений відповідним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Такі аптеки тимчасово на час дії воєнного стану зможуть і далі відпускати пацієнтам рецептурні антибактеріальні лікарські засоби без рецепта лікаря.

Окрім цього, у зоні ведення бойових дій та на тимчасово окупованих територіях антибактеріальні препарати, як і нині, відпускатимуть без рецепта. Також передбачається норма, що дозволяє військовим адміністраціям, підрозділам Збройних сил, волонтерським та благодійним організаціям закуповувати в суб'єктів, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва, оптової торгівлі лікарськими засобами, рецептурні ліки для потреб воєнного часу без рецепта.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Valter Valter
    Миллионы людей сейчас в бегах, дома разрушены, врачей нету, Люд в основном сейчас в постоянном движении из города в город. Нарвало зуб или рана воспалилась или клещ укусил, и нужно в течении суток принять антибиотик, куда ехать к какому врачу за справкой и стоять в очереди? Только враг Украины ***** мог подсунуть такой законопроект, для очередного издевательства над украинцами
  • Valter Valter
    Ты в какой стране живешь? Сейчас невозможно записаться на прием в врачу в ближайший день. А если каждая бабка с клещем или прыщем будет бегать к врачу то очереди будут километровые. Я за два года уже третий раз к новому семейному врачу переписываюсь, потому что они не выдерживают нагрузки. представь какая там текучка кадров. Я уже не говорю о квалификации наших врачей. Каждый раз мне самому нужно рассказывать и доказывать новому врачу что у меня за болезнь и какие лекарства мне помогают.
  • Valter Valter
    Дебилы вонючие. Такое делать во время войны ето геноцид народа. Я знаю много дедушек бабушек которые е-тысячу не смогли получить потому что у них небыло шмаркльфона. Где сейчас нужно бегать во время войны и стоять в очередях под бомбежками чтобы получить рецепт на вонючие таблетки? Скоро в переходах из под полы наркобарыги будут уже и лекарства продавать
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