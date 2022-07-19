До "Дія.City" вже долучилися майже 300 компаній, - Федоров

До податкової та правової системи для технологічного бізнесу "Дія.City" вже приєдналися майже 300 компаній.

Як передає Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.

"Дія.City - спеціальний простір із найнижчими податками для компаній. Він створює найкращі умови для розвитку технологічного бізнесу в Україні. Зараз майже 300 компаній - резиденти "Дія.City". У них працюють понад 21 000 спеціалістів", - заявив Федоров.

За його словами, Мінцифри прагне, щоб таких компаній ставало більше, а процес вступу в "Дія.City" був максимально зручним та комфортним.

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За його словами, Мінцифри прагне, щоб таких компаній ставало більше, а процес вступу в "Дія.City" був максимально зручним та комфортним.

"Тому команда запустила YouTube-канал з інструкціями та роз’ясненнями про резидентство, його умови, форми співпраці та розмір податків у "Дія.Сity". Це допоможе багатьом компаніям, які досі вагаються щодо резидентства, прийняти правильне рішення", - наголосив Федоров.

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