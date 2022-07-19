Президент Латвії схвалив позбавлення громадянства за підтримку військової агресії росіян в Україні

Власникам подвійного паспорта, що проживають у Латвії, може загрожувати позбавлення латвійського громадянства за підтримку російської агресії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент країни Егілс Левітс повідомив в інтерв'ю RTVI.

Пан Левітс назвав росіян, які проживають у Латвії і підтримують агресію російської армії в Україну, особами, які перебувають "поза демократичним спектром". За словами президента, нейтральна позиція у цій ситуації неможлива. Такі люди, за його словами, можуть бути внесені до списків позбавлення латвійського громадянства.

Раніше латвійський сейм схвалив поправки до закону про громадянство, які передбачають позбавлення громадянства осіб, які підтримують військову агресію одних держав щодо інших, а також геноцид та військові злочини.

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