Подякував Драгі за підтримку України на шляху до ЄС, - Зеленський провів розмову з прем'єром Італії

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, подякував йому за всебічну підтримку та вагомий особистий внесок прем'єр-міністра у наданні Україні статусу країни–кандидата на вступ до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про ц він написав у твіттері. "Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Подякував за всебічну підтримку та солідарність італійського народу. Також відзначив вагомий особистий внесок прем'єр-міністра у наданні Україні статусу країни–кандидата на вступ до ЄС", - написав він. Також читайте: Парламент Італії підтримав постачання зброї в Україну, - прем'єр Драгі

Автор: Роман Свиридович