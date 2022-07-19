СБУ та інші правоохоронні органи чекають кадрові зміни: багато резидентів спецслужб РФ, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що всередині Служби безпеки України укріпилося багато резидентів російських спецслужб, тривають перевірки.

Кадрові зміни чекають і на інші правоохоронні органи, повідомив парламентарій в ефірі інформаційного телемарафону "UAразом", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Думаю, що у першу чергу треба готуватися багатьом співробітникам СБУ, бо там насправді ті 28 людей, яких звільнили, чи скільки їх було, це тільки початок. Там буде багато чисток, бо насправді за ці всі роки багато резидентів російських спецслужб приховано якимось чином укріпилися в стінах СБУ, і зараз дуже ефективно працює Департамент внутрішньої безпеки і Департамент контррозвідки, вони займаються цим дуже активно, вони отримали доступ до тих матеріалів, до яких раніше не було доступу, і, думаю, нас ще чекає багато кадрових змін в СБУ", - сказав Арахамія.

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Також, за його словами, і в інших правоохоронних органах будуть кадрові зміни.

"Не буду казати про перших осіб, але точно там будуть зміни всередині", - додав парламентарій.