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Якщо ми отримаємо достатньо зброї вчасно, ми звільнимо нашу землю, - Резніков

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резніков
Збройні Сили України звільнили понад 1 тис. міст та сіл, треба звільнити від РФ ще понад 2 500 населених пунктів.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вже звільнили понад 1 тис. міст і сіл, які ворог захопив спочатку. Нам треба звільнити ще понад 2 тис. 500 маленьких сіл та міст. Росію безперечно можна перемогти. Україна вже показала, як це може бути зроблено, і тепер все залежить від міри, до якої вільний світ готовий підтримувати нас. Якщо ми отримаємо достатньо зброї вчасно, ми звільнимо нашу землю", - сказав Резніков.

Міністр наголосив, що РФ буде відкрита до серйозної розмови з Україною лише після того, як їй буде завдано поразки.

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Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Владимир Сухов e5dee246
    Коли Єрмак буде у в'язниці тоді отримаємр зброю.
  • mrSmith
    Ви вже послали з єрмаком ***** і США і Європу.
    Тепер можеш на пару з членограєм відео знімати і розповідати скільки і чого потрібно!
  • Роман Пиляшенко bbd485ff
    приберіть цього дибіла з інформаційного простору...

    Якщо міністр оборони починає з слова "Якщо ми отримаємою...." на шостому місяці війни... то він повний дибіл
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