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Антонівський міст у Херсоні пошкоджений, але поки придатний до експлуатації, - облрада

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міст,антонівський
Антонівський міст у Херсоні пошкоджено, але він поки що залишився придатним до експлуатації.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Антонівський міст був пошкоджений, але залишився придатним до експлуатації (поки що)", - написав він.

Деталі дізнаємось в офіційних коментарях від ЗСУ, наголосив Соболевський.

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Видання зазначає, що раніше місцеві ЗМІ та телеграм-канали повідомили про вибух у районі Антонівського мосту. Антонівський міст – це головний міст через річку Дніпро, що з'єднує Херсон з рештою області.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    розбивайте всі мости якнайшвидше та ізолюйте правобережну групіровку орків - мінімум 15 тис. !
    не дайте втекти як з-під Києва !!!!!!!!!!!!!

    .
  • Андрюха71
    Пристрілка вдала 👍
  • alexandr shamov
    Тю, это фору длали цапорылым... Не свалят, мост будет разрушен , а в котле до 20 000 пынезагарбникiв, по которым будут тренироваться все , кому не лень, даже из самопалов.
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