Режим припинення вогню з РФ може бути лише у разі зрозумілої архітектури безпеки для України, - Резніков

Режим припинення вогню з Росією може бути лише якщо буде зрозуміла архітектура безпеки для України.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я впевнений, що Москва використовуватиме ідею припинення вогню тільки для освіження своїх збройних сил і продовження їх просування по нашій країні. Режим припинення вогню може бути використаний тільки якщо буде зрозуміла архітектура безпеки для України, і ми сидітимемо за одним столом з нашими партнерами на нашому боці", - сказав Резніков.

Чиновник наголосив, що українці не погодяться платити територією за режим припинення вогню.

"Я впевнений, що народ України не погодиться платити нашою територією за режим припинення вогню, бо у нас був так званий режим припинення вогню два роки, один рік тому в зоні ООС, але це не спрацювало. Деякі партнери хочуть сказати нам, що ескалації треба уникнути, але я впевнений, що це не спрацює, і ми не платитимемо цю ціну, щоб "зберегти обличчя Кремля", - зазначив Резніков.

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