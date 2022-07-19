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При штурмі Сєверодонецька та Лисичанська окупанти втратили близько 11 тис. солдатів, - Резніков

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сєверодонецьк
Українські військові знищили близько 11 тисяч окупантів під час битв за Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в ході дискусії, що була організована  Аtlantic Council.

"За неофіційними оцінками росіян, в боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ загинуло близько 10-11 тисяч окупантів", - розповів міністр.

За словами Рєзнікова, українськими військовими було знищено близько 2 тисяч солдатів так званої "ЛНР" і близько 8-9 тисяч військовослужбовців ЗС РФ.

При цьому він додав, що понад 20 тисяч ворожих солдатів отримали поранення. З них близько 6,5 тисяч - важкі травми з подальшою ампутацією кінцівок.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • акаб акабіч
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Резников постоянно использует цифры с потолка, зная что никто с него не спросит.
  • Garry Grant
    Тобто ЗСУ закривають іпотеку кацапам? Непоганий бізнес-план.
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