"Там, де були основні напрямки удару, там була я", - "слуга народу" Безугла
Про це вона розповіла в інтерв'ю Громадському, передає Цензор.НЕТ
"Спочатку працювала в Києві та Київській області. Мій округ — Оболонський район. Це доволі-таки постраждалий район Києва, насамперед Пуща-Водиця. Зараз там стоїть питання відновлення інфраструктури.
Далі я їздила до Польщі разом із міністром закордонних справ, паном Кулебою, обговорювала питання озброєння. Ця поїздка була успішною. Ми отримали дуже багато озброєння від Польщі — як радянського зразка, так і сучасного. Це основна країна, яка наразі нам надала танки, і ми дуже вдячні Польщі за таку підтримку.
А далі, на початку квітня, я поїхала від Харківської до Запорізької області. Потім відвідувала й південь — Миколаївську, Одеську області, але передусім з акцентом саме на основні напрямки удару — Харківщину та Донбас. Там, де були основні напрямки удару, там була я. Тож щойно змогла — приїхала на Донбас.
Це був рекогносцирувальний візит (розвідка для уточнення даних про сили ворога / ознайомлення з обставинами. - Ред.). Я приїздила до Лисичанська, Сєвєродонецька, до навколишніх міст і населених пунктів. Відвідала бригади й підрозділи", - повідомила нардеп.