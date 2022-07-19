У офісі Генпрокурора не може бути колаборантів, - Венедіктова

Колишня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заперечує, що в її офісі діяли колаборанти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Венедіктова заявила в інтерв'ю CNN

"Тут, у моєму Офісі, ми взагалі не можемо мати колаборантів, тому що колабораціонізм — це ті люди, які працювали на окупованій території. Тут не окупована територія".

Більше того, вона зазначила, що боротьба з державними зрадниками і колаборантами була головним пріоритетом для її офісу, і "він був дуже відкритим щодо цього".

На питання про справжню причину звільнення Венедіктова відповіла: "Ви знаєте, що моє крісло - це політичне крісло, і я була 16-м прокурором України за 30 років. Така справжня політика в Україні. Це моя відповідь".

Вона також дала зрозуміти, що не хоче публічно обговорювати це, оскільки Росія може цим скористається.

"Зараз президент виконує роль головнокомандувача. Він розуміє свою стратегію і тактику. І він приймає рішення, виходячи зі своїх поглядів", - зазначила Венедіктова.

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