СБУ та Офіс Генпрокурора відкрили провадження про держзраду через знищені ДБР таємні матеріали у резонансних справах, - Ромалійська

Розпочато досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу: 111 – "Державна зрада" та 329 – "Втрата документів, що містять державну таємницю"

Про це повідомила журналістка Ірина Ромалійська, передає Цензор.НЕТ.

"Перед тим, як Володимир Зеленський відсторонив Івана Баканова та Ірину Венедіктову, СБУ та Офіс Генпрокурора встигли зареєструвати кримінальне провадження по факту того, що Державне бюро розслідування в перші дні повношмасштабного вторгнення знищило таємні матеріали до багатьох кримінальних проваджень. Зокрема і дуже важливих. І статті, за якими зареєстроване це провадження, не абиякі: 111 ККУ - це "Держзрада" та 329 ККУ - це "Втрата документів, що містять державну таємницю". Про це мені повідомили джерела в правоохоронних органах", - розповіла вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через знищення матеріалів справ ДБР фігуранти резонансних проваджень можуть уникнути відповідальності, вже є приклад начальника Івано-Франківської митниці, - Ромалійська. ДОКУМЕНТ

"Чи будуть тепер, після заміни Венедіктової та Баканова, розслідувати цю справу? Чесно кажучи, я не знаю. Бо, скажу обережно дуже, в СБУ та ГПУ зараз навколо цієї справи чорт зна що коїться. І тепер тут вже завдання нас, журналістів, та громадянського суспільства: не відпускати розслідування. Бо воно - важливе. Тому що що щонайменше одна справа про хабар тупо закрита через те, що ДБР знищило по ній НС(Р)Д. І ймовірний хабарник, голова митниці, тепер на свободі. Ще й поновитися може. А в розслідуванні мова йде про багато важливіших справ: "Харківські угоди", "Вугільна справа" Медведчука, справа про причестність до розстрілів на Майдані колишнього голови СБУ Якименка, взагалі багато "справ Майдану", справа про доведення до зубожіння української армії з підозрюванними Януковичем та двома його міністрами оборони, справи, де фігурує Порошенко та інші", - резюмувала вона.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань України внесено відомості про факт знищення секретних матеріалів працівниками Державного бюро розслідувань. Розпочато досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу: 111 – "Державна зрада" та 329 – "Втрата документів, що містять державну таємницю", пише "Настоящее время".

Про це виданню повідомило джерело в одному з правоохоронних органів України, не уповноважене коментувати це питання в пресі. І підтвердили два джерела, знайомі з перебігом слідства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР знищило таємні матеріали у резонансних справах, зокрема щодо "Харківських угод", доведення армії до зубожіння, розгону Майдану, - журналістка Ромалійська. ДОКУМЕНТ

Розслідування проводить Служба безпеки України, процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Повідомлення про підозру в рамках цього провадження поки що нікому не вручено.

Слідство у справі про знищення секретних матеріалів кримінальних справ розпочалося до того, як президент Володимир Зеленський усунув з посад голову СБУ Івана Баканова та Генпрокурора Ірину Венедиктову.

Нагадаємо, раніше журналістка Ірина Ромалійська заявила, що ДБР знищило таємні матеріали у резонансних справах, зокрема щодо "Харківських угод", доведення армії до зубожіння, розгону Майдану.

Пізніше Ромалійська отримала офіційну відповідь від Офісу ГПУ, у якій підтверджується той факт, що ДБР знищило таємні та секретні матеріали по кількох важливих кримінальних справах.