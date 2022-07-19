Триває оновлення силової вертикалі держави. Призначив декількох нових очільників обласних управлінь СБУ, - Зеленський. ВIДЕО

Ввечері 19 липня Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Окупанти здійснили ракетний удар по селу в Одеській області – сім ракет "Калібр" проти звичайного села. І куди ж вони влучили? Ферма, що не працює, сільські будинки, прибудинкові споруди, ліцей і Будинок культури. Ось такі мішені в російських крилатих ракет. І якими ж треба бути ганчірками, щоб виконувати команди на такі ракетні удари по мирних селах і містах! Навіть риби й рапани в Чорному морі мають більше гідності, ніж офіцери російського флоту.

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Триває оновлення силової вертикалі держави. Сьогодні призначив нових очільників обласних управлінь Служби безпеки України в Закарпатській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Звільнив одного із заступників голови СБУ.

Вдячний членам конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за фіналізацію конкурсу. Рішення про переможця затверджено", - зазначається у повідомленні.

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